Таджикская алюминиевая компания начала промышленную добычу золота

CentralAsia (TJ) - Таджикская алюминиевая компания (TALCO) совместно с китайской компанией Tibet Huayu Mining Co. Ltd. в четверг начали промышленное производство золота и сурьмы в Таджикистане, передает Reuters.

Запуск горно-обогатительной фабрики состоялся с участием президента республики Эмомали Рахмона, сообщила пресс-служба главы государства.

Ожидается, что объем производства совместного предприятия TALCO Gold составит 2,2 тонны золота и 21.000 тонн сурьмы в год.

Сумма инвестиций в проект, реализация которого начата четыре года назад, к текущему моменту составила $136 миллионов, на предприятии трудоустроено более 1.500 человек. Общая стоимость проекта составляет $230 миллионов.

Кончочская группа месторождений, расположенная в 150 километрах к северу от Душанбе, включает в себя месторождения Чулбои, Кончоч и Шахкон c общими запасами 49,9 тонны золота, 59,44 тонны серебра, 1.197,1 тонны ртути, 264.616 тонн сурьмы и 76.650 тонн флюорита.

Производимая продукция будет направлена на обеспечение внутренних потребностей и экспорт в Европу, Японию, Китай, Индию, Северную Америку и по другим направлениям.

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