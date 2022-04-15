Россия нарастит ракетные удары по Киеву в случае атак на ее территорию, - Минобороны РФ

Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) - Россия ответит на провокации украинских силовиков на своей территории новыми ракетными ударами по объектам в Киеве, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал он.

Ведомство отметило, что сегодня ночью ракета морского базирования «Калибр» поразила Жулянский машиностроительный завод «Визар» на окраине украинской столицы. Ударом уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов. Всего поражены 13 военных объектов в разных районах.

Кроме того, российская система противовоздушной обороны С-400 сбила под Черниговом вертолет Ми-8, который, как утверждает ведомство, совершил 14 апреля атаку в населенном пункте Климово Брянской области.

В районе населенного пункта Лозовая Харьковской области также сбит истребитель Су-27.