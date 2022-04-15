В Кремле назвали первостепенную задачу «спецоперации» на Украине

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «уничтожение националистических батальонов» на Украине является главной задачей «военной операции» российских войск на Украине, передает «Коммерсантъ».

«Главное — это освобождать все-таки (Украину) от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», - заявил он во время пресс-колла.

Он добавил, что там, где «нацбатальоны» не берут гражданских в заложники и не расстреливают инфраструктуру, налаживается мирная жизнь.

Президент России Владимир Путин в первом публичном выступлении по поводу военной операции сказал, что ее цель: «Помочь людям на Донбассе». «То, что мы делаем, помогаем людям, спасаем людей, с одной стороны, а с другой стороны - мы просто предпринимаем меры обеспечения безопасности самой России», — заявлял он в апреле.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что цель операции российских войск на Украине — окончить курс на гегемонию США. По его словам, «спецоперация» должна помешать «безоглядному курсу» на полное доминирование США в мире.

Министр обороны России Сергей Шойгу считает первостепенной целью «военной операции» на Украине освобождение Донбасса.