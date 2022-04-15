В Совфеде заявили о скором завершении «спецоперации» России на Украине

Алексей Куденко

CentralAsia (CA) - «Специальная военная операция» на Украине довольно скоро закончится, Россия не собирается ее затягивать, заявил замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству Андрей Климов, передает РИА Новости.

«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», - сказал сенатор.

По его словам, это произойдет тут же, как только Украина станет «безопасной для России, всего мира», и будет решен вопрос с биологическими лабораториями и обеспечением безопасности ядерных объектов.

«После этого военная фаза прекратится», - заявил Климов, отметив, что это произойдет в недалеком будущем.

Вместе с тем, подчеркнул он, страны Запада продолжают поставлять на Украину вооружения, заливая костер бензином.