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Южная Корея отменяет большинство ограничений COVID-19

CentralAsia (CA) -  Власти Южной Кореи приняли решение отменить большую часть ограничений против коронавируса COVID-19 в стране в связи со стабилизацией ситуации с заболеваемостью штаммом «омикрон», сообщает Reuters.

Со следующей недели власти страны отменят комендантский час в ресторанах, кафе и других местах. Также будет отменен запрет на крупные политические митинги и другие мероприятия, в которых участвуют более 300 человек.

С 25 апреля жители Южной Кореи смогут питаться внутри кинотеатров, религиозных учреждений, на авто- и железнодорожных вокзалах.

Граждане все еще будут обязаны носить медицинские маски в помещениях, однако власти могут отменить правило о ношении масок на улице в ближайшее время, если заболеваемость продолжит падать.

В пятницу в стране было выявлено почти 126 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, что почти в пять раз меньше, чем в марте, когда в стране были зафиксированы рекордные 621 тыс. случаев. Также в пятницу от последствий заболевания скончались 264 человека.

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