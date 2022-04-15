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Посольство Италии в Киеве возобновило работу

CentralAsia (CA) -  Посол Итальянской республики Франческо Дзадзо вернулся на Украину, посольство в Киеве возобновило работу, заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо во время эфира на Radio One.

«Посол Дзадзо только что вернулся в Киев и вновь открыл посольство. Это символ Италии, которая верит в диалог», — сообщил глава МИД страны.

Посольство Италии эвакуировалось из страны 1 марта. Посол Дзадзо не покидал Киев до момента, пока не был сокращен персонал дипломатического представительства, а семьи дипломатов не вернулись на родину.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что посольство Французской республики на Украине вернулось из Львова в Киев и возобновило свою работу. «Это [возвращение] произойдет очень скоро и позволит Франции еще больше углубить свою поддержку Украины во всех областях в ответ на военные действия, начатые Россией 24 февраля», — говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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