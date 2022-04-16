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США прогнозируют, что конфликт на Украине продлится до конца года, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Специальная военная операция России на территории Украины может продлиться до конца 2022 года. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает телеканал CNN со ссылкой на двух европейских чиновников.

По словам собеседников телеканала, многие официальные лица США и Европы все чаще полагают, что в краткосрочной перспективе конфликт не закончится и нет никаких признаков того, что конечные цели президента России Владимира Путина изменились.

Источники также указали, что мнение чиновников о затяжном характере ситуации на Украине сложилось на фоне «заметного отхода от первых дней спецоперации, когда ожидалось, что Россия быстро захватит Киев».

При этом два других европейских чиновника заявили CNN, что, по их мнению, боевые действия на востоке Украины могут длиться от четырех месяцев до полугода, а затем «привести к тупиковой ситуации».

Путин объявил о начале военной спецоперации 24 февраля. По словам президента, ее целью является защита населения, а также «денацификация и демилитаризация» Украины. После этого Украина объявила военное положение и всеобщую мобилизацию.

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