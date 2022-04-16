В России предложили отказывать во въезде мигрантам, не сдавшим биометрию

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Россия должна владеть всеми необходимыми данными, в том числе биометрическими, о прибывающих в страну мигрантах, в противном случае им надо отказывать во въезде, написал в Telegram-канале замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он провел заседание межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, участники которого обсудили создание «единой современной информационной системы миграционного учета».

«Мы должны точно знать, кто, на какой срок и с какими целями въехал в нашу страну. Причем со всеми необходимыми биометрическими данными каждого мигранта. В противном случае — отказ во въезде или запрет въезда на длительный срок», — написал Медведев.

Он пояснил, что пока у профильных ведомств нет «достоверной и полной статистики о количестве мигрантов в России, роде их занятий, фактах биографии и других сведениях персонального характера», в то время как эта информация «имеет очень большое значение для обеспечения национальной безопасности, особенно в текущей ситуации». В связи с этим нужно наладить эффективный межведомственный обмен этими данными, отметил Медведев, добавив, что в условиях санкций и «недружественных действий» в отношении России «противодействие нелегальной миграции — это и борьба с распространением экстремизма и преступности».

В конце прошлого года в России вступили в силу поправки, которые обязали трудовых мигрантов и иностранцев, приезжающих на длительный срок, сдавать биометрию, в том числе отпечатки пальцев, проходить фотографирование и медосвидетельствование. Речь идет о тех, кто приехал из стран с возможностью безвизового въезда и находится на территории России более 90 дней суммарно в течение календарного года. Трудовые мигранты должны проходить эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда.

В медосвидетельствование входит получение справки об отсутствии ВИЧ-инфекции, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркотической зависимости. Трудовые мигранты должны пройти эту процедуру еще до дактилоскопии — в течение 30 дней, а иностранцы, приезжающие на длительный срок без цели устроиться на работу, — в течение трех месяцев.