экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Пьер Ришар записал видеообращение к Путину

CentralAsia (CA) -  Французский киноактер и режиссер Пьер Ришар записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Ришар осудил спецоперацию в Украине.

«Господин президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и также люблю ее народ. И меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и «вторглась» – это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто чудовищно», - сказал актер.

Ришар отметил, что каждый день он следит за новостями из Украины, и не может спокойно смотреть на фотографии разрушенных городов и убитых людей.

«Я каждый день смотрю новости с фотографиями. И меня разрывает на части», - отметил французский деятель искусства. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно», - резюмировал Пьер Ришар.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Уроженец Таджикистана и его жена погибли во время эвакуации из Донецка
  • Часть дворца эмира Бухары утратила историческую ценность из-за реставрации
  • Зеленский: 2,5-3 тыс. украинских военных погибли с начала войны в Украине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com