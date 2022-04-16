Пьер Ришар записал видеообращение к Путину

CentralAsia (CA) - Французский киноактер и режиссер Пьер Ришар записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Ришар осудил спецоперацию в Украине.

«Господин президент, я хорошо знаю Россию, хорошо знаю ее народ, который я люблю. Я хорошо знаю Украину, и также люблю ее народ. И меня разрывает на части от того, как российская армия вторглась в Украину, и «вторглась» – это слабо сказано. Это вторжение, которое превратилось в массовые убийства. Я бы даже сказал, в варварство, настолько, что я уверен, нет ничего, что могло бы оправдать убийства женщин, детей и мирных жителей. Это просто чудовищно», - сказал актер.

Ришар отметил, что каждый день он следит за новостями из Украины, и не может спокойно смотреть на фотографии разрушенных городов и убитых людей.

«Я каждый день смотрю новости с фотографиями. И меня разрывает на части», - отметил французский деятель искусства. Я не теряю надежды, что это все закончится как можно скорее, так как продолжать это просто омерзительно», - резюмировал Пьер Ришар.