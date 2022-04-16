Россия направила всем странам ноту по поводу поставок вооружений Киеву, включая США

мария захарова

CentralAsia (CA) - Россия направила ноту всем странам по поводу поставок вооружений Украине, в том числе США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Захарова, комментируя публикацию The Washington Post о подобной ноте Москвы, подтвердила, что она была отправлена в ряд государств. На вопрос журналистов о том, в какие именно страны направили ноту, представитель ведомства ответила: «Во все».

Ранее The Washington Post сообщала, что Россия, предположительно, направила США ноту из-за поставок оружия Украине. По информации издания, указанная нота была направлена Москвой на фоне объявления новой военной помощи Киеву от Вашингтона на 800 миллионов долларов. «Мы призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», — цитирует документ WP.