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В Узбекистане будут поощрять граждан, сообщивших о самовольном захвате земли

CentralAsia (UZ) -  Жители Узбекистана, сообщившие о самовольном захвате земли, будут поощряться материально, об этом говорится в Положении о порядке осуществления государственного земельного и кадастрового контроля.

Как сообщает пресс-служба Минюста Узбекистана, за такой сигнал будет выплачиваться поощрение в размере 10% от базовой расчетной величины, или 27 тыс сумов ($2,4).

Постановление о принятии Положения Кабмин Узбекистана издал 14 апреля текущего года.

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