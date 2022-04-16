Зеленский: 2,5-3 тыс. украинских военных погибли с начала войны в Украине

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о гибели 2,5-3 тысяч военных украинских Вооруженных сил с начала военной операции России. Об этом президент сказал в интервью телеканалу CNN.

Зеленский добавил, что около 10 тысяч украинских военных получили ранения, и что «сложно сказать, как много выживут».

По его словам, гражданские жертвы гораздо сложнее подсчитать.

«Очень сложно говорить о гражданских, поскольку юг нашей страны, где города и села нашей страны заблокированы - Херсон, Бердянск, далее на востоке Мариуполь, и район на восток, где располагается Волноваха - мы просто не знаем, как много людей умерло в той зоне, которая заблокирована», - заявил Зеленский.