Власти Белоруссии ввели запрет на въезд в страну автомобилям, зарегистрированным в ЕС

CentralAsia (CA) - Власти Белоруссии запретили въезд в страну автомобилям и тягачам из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщила пресс-служба Минтранса страны в Telegram.

Запрет на перемещение транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в республику начал действовать с 00:00 часов 16 апреля.

В то же время власти предусмотрели несколько исключений. В частности, транспорту из ЕС можно будет въезжать в страну через определенные пункты пропуска в специально установленные места для проведения грузовых операций и прицепки. На данных пунктах товары будут перегружаться на белорусские и российские транспортные средства, поясняет «Коммерсантъ».

Перечень таких мест уже определен, однако в Минтрансе Белоруссии отметили, что в дальнейшем он сможет пополняться. Иные подобные пункты по согласованию с ведомством будет определять Государственный таможенный комитет.

Также до 23 апреля данное ограничение не распространяется на машины, которые зарегистрированы в ЕС, но въехали на территорию страны до установленной даты. Кроме того, без ограничений следуют транспортные средства, перевозящие почтовые отправления и живых животных.