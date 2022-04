ISW: Российские войска продолжают перебрасывать подкрепления на восток Украины (карта)

CentralAsia (CA) - Российские войска продолжали небольшие тактические атаки на Изюмском и Северодонецком направлениях; дополнительные подкрепления на сегодняшний день не позволили ни одному прорыву украинской обороны. Об этом пишет Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) по состоянию на 15 апреля, 4:30 вечера по восточному времени.

Российские войска продолжают перебрасывать подкрепления на восток Украины, но не проявляют никаких признаков того, что берут оперативную паузу. Российские военные, похоже, применяют подход на востоке Украины, аналогичный их неудачным попыткам к северу от Киева в начале марта — продолжая направлять небольшие группы войск в безуспешные атаки на украинские оборонительные позиции, не делая оперативной паузы, которая, вероятно, необходима для подготовки к более успешной наступательной кампании.

«Российские войска продолжают уничтожать украинских защитников в Мариуполе, хотя ISW в настоящее время не может оценить, как долго эти силы продержатся, и их текущее состояние снабжения», - говорится в сообщении.

Ключевые выводы института

Российские войска продолжали разрушать украинскую оборону на юго-западе и востоке Мариуполя, хотя ISW не может подтвердить каких-либо серьезных новых территориальных изменений за последние 24 часа. Украинские защитники сообщили, что ситуация «ухудшается», и российские войска развертывают дополнительную артиллерию и тяжелое вооружение.

Российские войска продолжали безуспешные ежедневные атаки на Рубежное, Попасную и Марьинку, а также интенсивные обстрелы вдоль линии соприкосновения на востоке Украины.

Украинские войска отразили российские атаки из Изюма в направлении Славянска и Барвинково.

В ISW написали, что 14 апреля ошибочно сообщалось, что российский ракетный крейсер «Москва» был оснащен ракетами класса «земля-земля» «Калибр». «Москва» действительно была оборудована для стрельбы противокорабельными ракетами «Базальт». «Москва» вряд ли участвовала в нанесении ударов по украинским наземным целям, как мы неправильно заявили», - пишет институт.