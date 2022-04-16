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Минобороны России сообщило об ударе по бронетанковому заводу в Киеве

CentralAsia (CA) -  Российские военные нанесли ракетные удары по бронетанковому заводу в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», — говорится в сообщении российского ведомства.

Кроме того, ракетами поразили 16 военных объектов, в том числе близ Одессы, Полтавы и Николаева. В частности, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения близ Николаева, центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи в Полтаве и южнее ее база хранения зенитно-ракетного вооружения.

Утром 16 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram об обстрелах украинской столицы. По его словам, взрывы были слышны в Дарницком районе на окраине города. «В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются», — написал он в Telegram. Кличко попросил жителей Киева оставаться в укрытиях. В Киевской администрации около 05:20 говорили, что в городе объявлена воздушная тревога. Около 07:00 был подан сигнал отбоя.

Мэр Львова Максим Козицкий сообщил, что приблизительно в это же время в городе также была воздушная тревога, были задействованы средства противовоздушной обороны.

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