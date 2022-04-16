В США отменяют концерты комика Нурлана Сабурова. Он пошутил на антивоенном перформансе художницы в окровавленном платье: «Это месячные?»

CentralAsia (CA) - В США отменяют концерты комика Нурлана Сабурова. Он отказался говорить со сцены о войне в Украине И пошутил об антивоенном перформансе художницы в окровавленном платье: «Это месячные?». Об этом пишет Meduza.

Нурлан Сабуров — один из самых популярных стендап-комиков России, он ведет ютьюб-шоу «Что было дальше?» и снимается в «Stand Up на ТНТ». 9 апреля во время своего тура по США Сабуров выступал в Лос-Анджелесе. На концерте его спросили из зрительного зала: «Дети умирают в Украине. Что ты [молчишь]?» Сабуров ответил, что «искренне соболезнует»: «Да, я гнида. Во мне масса минусов. Но я не дебил. Когда я вижу эти кадры, я не думаю, что так и надо. Ты кого из меня делаешь?»

На этом же концерте состоялся еще один диалог со зрителем. На этот раз Сабурова напрямую спросили, почему он «проглотил язык»: «Если ты зассал, так и скажи». На что комик ответил: «Да, братан. У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. <…> Тебе никто не обязан». В ответ посетитель концерта, снимавший диалог на видео, назвал комика «слугой страха» и вышел из зала.

На выступлении 12 апреля в Сиэтле Сабурову крикнули из зала, что здесь будет «как в ЛА», «потому что на таких ссыкунах, как ты, держится режим Кремля». А выступление 13 апреля в Сан-Франциско прервала украинская художница Юлия Косивчук. Она вышла на сцену в длинном белом платье с красными пятнами, имитирующими кровь, и выкрикнула «Silence is crime» («Молчание — преступление»).

Пока охрана уводила девушку со сцены, комик пошутил: «Это что, месячные?» На видео с выступления Сабурова видно, как художница, сопротивляясь, покинула зал под смех зрителей.

После этих событий Сабурова раскритиковали в соцсетях. Среди прочих высказался украинский музыкант Потап (Алексей Потапенко), назвав комика «трусом» и «прислугой». А журналистка Ксения Собчак написала: «Легко быть крутым, когда чморишь впятером [Настю] Ивлееву» (имея в виду шоу «Что было дальше?», в котором комики высмеивают звезд).

На 16 апреля у Сабурова запланирован концерт в Чикаго. Однако после обращения генконсула Украины в Чикаго Сергея Коледова, а также представителя иллинойсского отделения Украинского национального конгресса Павло Бандривского и жителей деревни Скоки к руководству центра North Shore, где планировалось выступление, концерт отменили на неопределенное время. Об этом в своем фейсбуке написал общественный деятель, предприниматель из Украины Даниил Тонкопий. К сообщению он прикрепил скриншот переписки с Джо Алаймо — менеджером по коммуникациям центра, где должен был пройти концерт. При этом на сайте Сабурова концерт все еще указан в списке запланированных выступлений. Однако среди анонсов на сайте центра North Shore его нет.

По словам Тонкопия, теперь украинская диаспора в США планирует «отменить» и другие выступления Сабурова в стране. «Всем, кто это читает, я хочу сказать: действуйте! Весь мир готов „отменять“ Россию и пророссийских клоунов всех мастей. Все эти сабуровы, малышевы, овечкины и прочие пропагандисты — их пропутинским взглядам больше нет места на нашей планете. Ноль терпимости ко всем, кто за путинский режим, и тем, кто молчаливо его поддерживает», — написал Тонкопий в фейсбуке.