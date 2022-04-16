Экс-глава погранслужбы КНБ Казахстана Нурлан Джуламанов вышел на свободу

CentralAsia (KZ) - Бывший глава погранслужбы КНБ Казахстана генерал-лейтенант Нурлан Джуламанов вышел на свободу, передает пресс-службе суда №2 Семея.

В 2015 году Нурлан Джуламанов был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в создании организованной преступной группы и руководстве ею, а также в получении взятки в особо крупном размере.

По версии обвинения, за период с лета 2013 года по 27 октября 2014 года организованная группа под руководством Джуламанова получила в качестве взяток $932 тысяч и $436 тысяч.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения