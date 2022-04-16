В Узбекистане задержали основателя финансовой пирамиды, обманувшего граждан на $3 млн

CentralAsia (UZ) - 27-летний уроженец Самаркандской области, ранее судимый, организовал в Ташкенте финансовую пирамиду. По подсчетам рецидивиста, на день ареста он был должен вкладчикам 2,5-3 миллиона долларов.

О задержании сообщила Служба государственной безопасности.

Как отмечается, в 2020 году мужчина учредил общество с ограниченной ответственностью «Realnaya investitsiya», которое рекламировал в Telegram и Instagram. Привлекая вкладчиков, он получал от них от 15 тысяч до 200 тысяч долларов США. В общей сложности мошеннику поверили 560 узбекистанцев, которым он пообещал прибыль не менее 10% ежемесячно.

Деньги выплачивались за счет новых поступлений, и к тому моменту, как правоохранительные органы пресекли деятельность компании, у «трейдера» остались обязательства перед примерно 100 вкладчиками. Сумму долга рецидивист смог назвать только приблизительно – 2,5-3 миллиона долларов США.

На незаконные доходы владелец компании покупал недвижимость и дорогие автомобили.

Рецидивист был задержан в ходе оперативного мероприятия. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: 168 (мошенничество), 178 (сокрытие иностранной валюты), 179 (лжепредпринимательство), 184 (уклонение от уплаты налогов), 188-1 (незаконная деятельность по привлечению денежных средств), 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг) и по статье 243 (легализация доходов от преступной деятельности).

Граждан, пострадавших от действий мошенника просят заявить об этом в прокуратуру Ташкента.