Президент России подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит для граждан штрафы до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Для юридических лиц штрафы составят до 100 тыс. рублей. Документ опубликован 15 апреля на официальном портале правовой информации.

Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) дополняется статьей о штрафах за нарушение установленного федеральным законом запрета публичного отождествления действий руководства, командования и военнослужащих СССР с действиями руководства и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран "оси" в ходе Второй мировой войны, а также за отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы.

Закон предусматривает, что нарушение повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей ($12-$24) либо административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц предусмотрен штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей ($24-$48), для юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей ($120-$600).

Повторное правонарушение повлечет более жесткие санкции. Штраф для граждан составит от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей ($30-$60), кроме того, может быть применен арест на срок до 15 суток. Для должностных лиц устанавливается штраф от 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей ($60-$240), для юридических лиц - от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей ($600-$1200) или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Рассмотрение дел будет отнесено к полномочиям судей, составлять протоколы о таких правонарушениях будут вправе должностные лица органов внутренних дел (полиции), а также сотрудники Роскомнадзора.

Путин в июле 2021 года подписал закон, запрещающий публичное отождествление целей и действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне, а также отрицание решающей роли советского народа в победе над фашизмом.