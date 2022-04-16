Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии в глобальном рейтинге по алкоголизму

CentralAsia (KZ) - Британская организация Abbey Care Foundation опубликовала рейтинг по численности зависимых от алкоголя людей в 182 странах мира.
Наиболее высокий уровень алкоголизма в Центральной Азии авторами рейтинга зафиксирован в Казахстане, который занимает 11 место среди женщин и 19 место среди мужчин.
За Казахстаном в регионе идет Кыргызстан с 98 местом среди мужчин и 89 местом среди женщин.
Таджикистан находится в середине данного рейтинга: республика занимает 92 место среди зависимых от алкоголя женщин и на 102 месте - среди мужчин.
Узбекистан в рейтинге среди мужчин находится на 110 месте, а среди женщин - 101 месте.
Самая непьющая страна в Центральной Азии – Туркменистан, который занимает 13 место среди мужчин и 115 место среди женщин.
Антилидерами, как отмечают эксперты, в рейтинге среди мужчин стали Россия, Венгрия и Литва, среди женщин — Австралия, Россия и Колумбия.