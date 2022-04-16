Казахстан лидирует среди стран Центральной Азии в глобальном рейтинге по алкоголизму

CentralAsia (KZ) - Британская организация Abbey Care Foundation опубликовала рейтинг по численности зависимых от алкоголя людей в 182 странах мира.

Наиболее высокий уровень алкоголизма в Центральной Азии авторами рейтинга зафиксирован в Казахстане, который занимает 11 место среди женщин и 19 место среди мужчин.

За Казахстаном в регионе идет Кыргызстан с 98 местом среди мужчин и 89 местом среди женщин.

Таджикистан находится в середине данного рейтинга: республика занимает 92 место среди зависимых от алкоголя женщин и на 102 месте - среди мужчин.

Узбекистан в рейтинге среди мужчин находится на 110 месте, а среди женщин - 101 месте.

Самая непьющая страна в Центральной Азии – Туркменистан, который занимает 13 место среди мужчин и 115 место среди женщин.

Антилидерами, как отмечают эксперты, в рейтинге среди мужчин стали Россия, Венгрия и Литва, среди женщин — Австралия, Россия и Колумбия.

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