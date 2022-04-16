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Талибы убили начальника специальной охраны лидера узбекской диаспоры Афганистана
Гул Хассан (справа) с Абдул-Рашидом Дустумом
Гул Хассан (справа) с Абдул-Рашидом Дустумом

CentralAsia (CA) -  Начальник специальной охраны афганского маршала и лидера узбекской диаспоры Афганистана Абдул Рашида Дустума - Гюль Хассан - был убит боевиками «Талибана» 15 апреля. Об этом сообщает издание Aamaj News.

«Источники сообщили Aamaj News, что Гюль Хассан, командир специальной охраны маршала Дустума, был арестован и несколько часов назад застрелен талибами в Самангане. Талибы отказываются что-либо говорить о таких инцидентах», - отмечается в сообщении издания в Твитер.

Афганский маршал бежал из Афганистана в Узбекистан 14 августа после того, как талибами был взят город Мазари-Шариф, где дислоцировались формирования, подчинявшиеся Дустуму.

Сообщается, что в настоящее время Дустум находится в Турции. В то же время в социальных сетях появлялись сообщения о начале партизанской борьбы против талибов на севере Афганистана, которую ведут отряды лояльных лидеру афганских узбеков.

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