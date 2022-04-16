Талибы убили начальника специальной охраны лидера узбекской диаспоры Афганистана

Гул Хассан (справа) с Абдул-Рашидом Дустумом

CentralAsia (CA) - Начальник специальной охраны афганского маршала и лидера узбекской диаспоры Афганистана Абдул Рашида Дустума - Гюль Хассан - был убит боевиками «Талибана» 15 апреля. Об этом сообщает издание Aamaj News.

A commander of Marshal Dostum’s special guards shot dead by Taliban



Sources told Aamaj News that Gul Hassan a commander of Marshal Dostum’s special guards had been arrested and few hours ago shot dead by Taliban in Samangan. Taliban refuse to say anything about such incidents. pic.twitter.com/qnzAYpu4Rn — Aamaj News (@aamajnews24) April 15, 2022

«Источники сообщили Aamaj News, что Гюль Хассан, командир специальной охраны маршала Дустума, был арестован и несколько часов назад застрелен талибами в Самангане. Талибы отказываются что-либо говорить о таких инцидентах», - отмечается в сообщении издания в Твитер.

Афганский маршал бежал из Афганистана в Узбекистан 14 августа после того, как талибами был взят город Мазари-Шариф, где дислоцировались формирования, подчинявшиеся Дустуму.

Сообщается, что в настоящее время Дустум находится в Турции. В то же время в социальных сетях появлялись сообщения о начале партизанской борьбы против талибов на севере Афганистана, которую ведут отряды лояльных лидеру афганских узбеков.