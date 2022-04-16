Президент Украины заявил об угрозе тактического ядерного удара со стороны России - СМИ

CentralAsia (CA) - Россия и Украина оценивают последствия гибели флагмана российского Черноморского флота крейсера «Москва». В Киеве заявляют, что большая часть экипажа корабля погибла – на борту могли находиться более 500 человек, передает Еuronews.

В первых неподтверждённых сообщениях говорилось о десятках спасённых моряков. В минобороны России утверждают, что экипаж успели эвакуировать. Официальной информации о погибших и пострадавших нет.

Противоречивые сообщения касаются и обстоятельств гибели крейсера. В среду вечером Украина заявила, что нанесла удар по флагману Черноморского флота двумя противокорабельными ракетами «Нептун». Спустя несколько часов после этого российские военные объявили о ЧП на борту корабля.

Информацию о ракетном ударе подтверждают в Пентагоне, где расценивают произошедшее как крупный военный успех Киева. «Москву» называли сильнейшим военным кораблём в Чёрном море. Крейсер был оснащён 16 установками для пуска ракет «Вулкан», которые могут иметь ядерный заряд. Кроме того, он имел собственную систему ПВО и расширенный зенитный ракетный комплекс С-300Ф.

На этом корабле водоизмещением более 11 тыс. тонн должно было размещаться командования флотом. Всего два года назад завершилась его модернизация, после чего «Москва», по заявлениям военных, успешно прошла целый ряд испытаний, в том числе, на защиту от ракетных ударов.

Москва подтверждает лишь пожар и взрывы на борту корабля. Согласно российским заявлениям, всё началось с возгорания, после чего детонировал боекомплект. Сначала были сообщения о локализации пожара. Впоследствии в министерстве обороны объявили, что флагман флота затонул во время буксировки, потеряв устойчивость из-за сильного шторма.

На следующее утро после гибели «Москвы» Россия нанесла удар по заводу под Киевом, где, как отметили в министерстве обороны, производились противокорабельные ракеты. Военное ведомство пригрозило при этом увеличить «количество и масштабы ракетных ударов» по Киеву, если украинские военные будут атаковать цели на российской территории.

Вечером в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, вслед за главой ЦРУ, заявил об угрозе тактического ядерного удара со стороны России. Он призвал мировое сообщество быть готовым к такому развитию ситуации. В ЦРУ опасность применения оружия массового поражения связывают непосредственно с тяжестью военных потерь России, — в американском ведомстве считают, что новые неудачи подталкивают Владимира Путина к такому шагу.