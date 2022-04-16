Премьер-министр Украины и представители Минфина посетят Вашингтон - СМИ

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко, глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко и другие украинские чиновники посетят Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщает в субботу агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, у украинской делегации во время визита в США должны состояться двухсторонние встречи с представителями финансовых ведомств стран Группы семи и других государств.

Кроме того, отмечает Reuters, украинцы, как планируется, примут участие в круглом столе, посвященном Украине, который 21 апреля будет проводить Всемирный банк. Это будет первая с начала российской военной спецоперации встреча представители финансовых ведомств Украины и их западных коллег. По результатам переговоров, подчеркивает агентство, Международный валютный фонд может внести изменения в свой прогноз глобального экономического роста.