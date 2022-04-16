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Французская компания L'Occitane закроет все магазины в России

CentralAsia (CA) -  L'Occitane закроет все магазины и интернет-магазины в России, сообщается на сайте французской компании.

«Чтобы защитить наших сотрудников по всему миру от потенциальной агрессии общественности, мы решили закрыть наши магазины и онлайн-продажи в России», — говорится в сообщении.

Во французской компании указали на то, что за последние несколько недель L'Occitane значительно сократила бизнес-операции в России «в ответ на трагедию для населения Украины».

Помимо этого ранее компания приостановила планы по инвестициям и расширению в России.

L'Occitane продолжит выплачивать зарплату своим российским сотрудникам.

Ранее, 14 апреля, представитель L'Occitane сообщил британской корпорации «Би-би-си», что компания обсуждала закрытие своих магазинов в России, но намерена сохранить магазины открытыми, чтобы защитить российских сотрудников.

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