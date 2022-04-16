The Economist: Почему многие страны мира не желают выступать против России?

// Посольство России в Индии.

CentralAsia (CA) - Ближний Восток, Турция и Азия считают лицемерием озабоченность Запада украинским суверенитетом, особенно в свете американской войны в Ираке и натовских бомбардировок Ливии. Для них в единстве с Западом больше минусов, чем плюсов, пишет The Economist.

Когда лидеры двух крупнейших в мире демократий проводили 11 апреля виртуальную встречу, индийский премьер-министр Нарендра Моди одобрительно процитировал про себя президента Байдена: «Демократии способны добиваться желаемого результата». Но когда разговор зашел о конфликте на Украине, он не уточнил, какого именно результата должны добиваться демократии. Обоих лидеров тревожила тяжкая участь украинского гражданского населения. Байден не оставил сомнений в том, на кого он возлагает ответственность за их страдания, а вот Моди говорил не так уверенно. Вместо того, чтобы указать пальцем на Россию, премьер призвал провести «независимое расследование» тех событий, о которых сообщали из украинского города Буча.

Индия, пожалуй, самая неудобная для Запада страна в его кампании по наказанию российского президента Владимира Путина за его действия на Украине. Она постоянно воздерживается при принятии осуждающих решений и резолюций. Но она отнюдь не одинока. В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и в Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее мольбы и уговоры ввести санкции против России или хотя бы подвергнуть ее критике, пишет издание.

В мире мало стран, действующих столь же «беспардонно», как Пакистан. При ныне изгнанном премьер-министре Имране Хане эта страна подписала с Россией торговое соглашение, сделав это вскоре после того, как ООН в марте провела голосование, чтобы осудить российскую операцию и потребовать от Москвы вывода войск. Но многие воздерживаются от открытой критики России и карательных мер против нее из-за коммерческих стимулов, идеологических обязательств, стратегических амбиций, а то и из-за элементарного страха. У Турции, например, есть экономические основания для того, чтобы держаться в стороне. Она покупает у России 45% потребляемого в стране газа, а ее граждане оказались в опасности из-за конфликта. 13 марта турецкий министр иностранных дел заявил, что проводит с Россией переговоры о вывозе десятков турок из украинского города Мариуполя, который лежит в руинах из-за российских обстрелов. Прошел месяц, а многие турки все еще там.

У Индии тоже немало причин избегать ссор с Россией. Она традиционно придерживается нейтралитета в международных конфликтах, для нее стратегическим приоритетом является противостояние с Китаем, и она зависит от поставок российской военной техники. Есть еще один стимул. Сама демократия выдвигает аргументы в пользу выжидательной позиции. Отказывая Америке и Британии, Нью-Дели «дергает льва за хвост», а это по душе внутренней аудитории. По этим причинам, когда руководящему этим глубинным государством и формирующему его внешнюю политику истэблишменту задают вопрос, почему Индия отказывается от союза с Америкой в этом важном для дела демократии деле, правящая верхушка отвечает взглядами, в которых сквозит циничное презрение.

Трудно понять, в какой степени могут ослабить организованный Западом санкционный режим те страны, которые выступают против изоляции России. Когда в ООН рассматривали резолюцию с осуждением российских действий, 40 стран выступили против или воздержались. Наверное, это важнее с точки зрения геополитики, чем экономики. В совокупности на долю этого блока стран приходится четверть мирового ВВП и 20% мирового экспорта. Но они не очень важны для российской экономики. Средний ВВП этих государств в расчете на душу населения составляет около трети среднего общемирового. Это говорит о том, что у них вряд ли увеличится спрос на российский экспорт. Сегодня они закупают примерно четверть от его общего объема. Кроме того, они не в состоянии обеспечить Россию технически сложными товарами и услугами, которые она раньше приобретала на Западе.