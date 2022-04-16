Порты Италии перестанут принимать российские суда с 17 апреля

CentralAsia (CA) - Итальянские порты будут закрыты для российских судов с воскресенья, 17 апреля. Запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля. Об этом сообщает газета Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

Ранее решение закрыть все порты ЕС для российских судов приняли власти союза 8 апреля в рамках пятого пакета санкций за военную спецоперацию на Украине. В документе договорилось, что доступ судов под российским флагом к портам должен быть перекрыт после 16 апреля.

Решение не касается судов, терпящих бедствие и ищущих убежища. Кроме того, под действие ограничений не подпадают суда, перевозящие в ЕС природный газ, нефть, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железную руду, ядерное топливо и уголь, а также препараты, продукты питания и сельскохозяйственные товары, включая пшеницу и удобрения.

Кроме ЕС такое же решение приняла Канада. Также запрет на принятие судов под российским флагом не исключали власти Великобритании.