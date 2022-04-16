В Украине суд арестовал кума Путина Медведчука без возможности выйти под залог

CentralAsia (CA) - Лычаковский районный суд Львова 16 апреля отправил под арест главу политсовета украинской партии «Объединенная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука без возможности внесения залога, сообщила пресс-служба суда.

«Судья Лычаковского районного суда Львова <...> избрал народному депутату Украины Медведчуку Виктору Владимировичу меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГСУ Государственного бюро расследований Украины, согласованное с Генпрокурором Украины.

Решение было принято с учетом побега Медведчука из-под домашнего ареста 26 февраля и объявления его в международный розыск 2 марта, добавили в суде.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании Медведчука 12 апреля. Тогда Зеленский опубликовал его фото в военной форме и наручниках.

Против него в Украине возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и нарушении правил ведения войны. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Медведчук — кум президента Владимира Путина, последний является крестным отцом его дочери. Расследование в отношении Медведчука идет с весны 2021 года, ему предъявлено обвинение в госизмене и нарушении правил ведения войны. Расследуются несколько эпизодов, в частности возможный сговор с российским чиновником для добычи газа на шельфе Черного моря у берега Крыма, предположительная передача данных о ВСУ российским спецслужбам, а также участие политика в срыве поставок угля на Украину в пользу сырья из Донбасса.