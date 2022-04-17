Евросоюз рассматривает санкции против банковского сектора и энергетики России

CentralAsia (CA) - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о разрабатываемом шестом пакете санкций ЕС против России, заявила, что в объединении продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора и энергетической отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжаем рассматривать банковский сектор. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах», — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что в ЕС сейчас «разрабатывают умные механизмы», которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.

Ранее Совет ЕС принял пятый пакет санкций против России из-за военной операции на Украине. Так, Евросоюз запретил автотранспортные перевозки по своей территории операторам из России и Белоруссии. Исключение составляют медицинские и продовольственные товары. В саму Россию нельзя будет ввозить квантовые компьютеры, полупроводники, авиатопливо и импортировать из страны древесину, цемент, удобрения, морепродукты и алкоголь.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.