Первым вице-президентом Федерации профессионального бокса Узбекистана избран Гафур Рахимов

CentralAsia (UZ) - Как сообщает УзА, в ходе внеочередной конференции Федерации профессионального бокса Узбекистана был утвержден новый состав исполкома.

Предприниматель Гафур Рахимов был избран первым вице-президентом федерации.

Кроме того, генеральный секретарь Международной ассоциации кураша (IKA) Умид Якубов избран президентом федерации, а Зиёвуддин Ходжиниёзов – вице-президентом.

Напомним, в июле 2019 года Гафур Рахимов, избранный главой Международной ассоциации бокса (АИБА) 2 ноября 2018 года, бесповоротно сложил полномочия президента организации.

В марте 2019 года Рахимов объявил, что временно складывает полномочия. Однако, согласно уставу организации, у него была возможность вернуться в течение года без процедуры выборов. Решением от 27 июня исполком АИБА принял решение убрать этот пункт из устава, лишив руководителя возможности вернуться. 15 июля Рахимов объявил о своей окончательной отставке.

Еще до выборов в AIBA был включен в санкционный список США.

В марте 2019 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил Рахимову, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса. В ответ Гафур Рахимов заявил, что обвинения против него «сфабрикованы и основаны на политически мотивированной лжи».