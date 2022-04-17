Северная Корея запустила два снаряда в сторону Японского моря - СМИ

CentralAsia (CA) - КНДР в субботу, 16 апреля, запустила два снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает Yonhap.

По данным военных, высота полета ракет составила 25 км, максимальная скорость — 4 Маха. Снаряды пролетели 110 км.

В Сеуле считают, что Северная Корея испытала модернизированные KN-23, созданные по образцу ракет российского комплекса «Искандер». Дальность их полета составляет 400-600 км. Сразу после пуска военные и разведка Южной Кореи провели экстренное совещание, передает Yonhap. Кроме того, власти решили созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со своей стороны сообщает, что в Северной Корее успешно испытали «новое тактическое управляемое оружие» в присутствии лидера КНДР Ким Чен Ына. Он «высоко оценил результаты научных исследований в оборонной сфере», а также дал указания для «дальнейшего усиления обороноспособности страны».

20 марта Сеул сообщил о четырех выстрелах КНДР из реактивных систем залпового огня в Желтое море.

В конце января Пхеньян подтвердил запуск баллистической ракеты средней дальности Hwasong-12. Ранее, после ряда новых ракетных пусков, США предлагали ввести против КНДР новые санкции по линии ООН. Вашингтон, Токио и Сеул подчеркивают, что запуски северокорейских ракет нарушают резолюции Совета Безопасности.