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Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в США

CentralAsia (CA) -  Несколько человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре Columbia в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает телеканал KIRO-TV со ссылкой на полицию.

«Мы подтверждаем, что во время инцидента пострадали люди — им оказывается медицинская помощь», — сообщили в полиции.

При этом там не смогли назвать точное количество пострадавших. Известно, что восемь человек были доставлены из торгового центра в больницу для оказания медицинской помощи, отмечает телеканал. Всех посетителей торгового центра эвакуировали.

Заместитель начальника полиции Колумбии Мелрон Келли рассказал, что нападавшего задержать пока не удалось. «Никаких арестов произведено не было», — сказал он.

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