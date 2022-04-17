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Главком ВМФ России встретился с экипажем затонувшего крейсера «Москва» в Севастополе
Предыстория: Крейсер «Москва» затонул в Черном море

CentralAsia (CA) -  Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование ЧФ провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе, пишет Министерство обороны РФ.

Адмирал Николай Евменов довел экипажу крейсера, что офицеры, мичманы и матросы продолжат службу в Военно-Морском Флоте.

О количестве спасенных и погибших не сообщается.

  • Как сообщалось 15 апреля, крейсер «Москва» — флагман Черноморского флота, на котором ранее произошел пожар и сдетонировали боеприпасы, затонул.
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