В Узбекистане в трех регионах страны выявлено 36 инфицированных

- Узбекистан, общество
- 12:48, 17 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 17 апреля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 288. В течение прошедших суток зафиксированы 36 новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в столице (25), Ташкентской (10) и Хорезмской (1) областях.
За день выздоровели 47 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 275).
На лечении находятся 376 больных COVID-19.
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