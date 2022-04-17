В Узбекистане в трех регионах страны выявлено 36 инфицированных

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на 17 апреля общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 288. В течение прошедших суток зафиксированы 36 новых случаев, сообщает Минздрав республики.

Заболевшие зарегистрированы в столице (25), Ташкентской (10) и Хорезмской (1) областях.

За день выздоровели 47 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 236 275).

На лечении находятся 376 больных COVID-19.