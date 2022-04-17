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В трех регионах Казахстана зарегистрированы заболевшие коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки, 16 апреля, в Казахстане зарегистрировано 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МВК РК по нераспространению COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 387 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В то же время в Казахстане 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за сутки.

Всего с начала пандемии в стране 1 290 808 человек выздоровели от COVID-19.

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Коронавирус в Казахстане
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