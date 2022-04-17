Гурбангулы Бердымухамедов стал членом Совета старейшин Организации тюркских государств

CentralAsia (TM) - Экс-президент Туркменистана, председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов стал членом Совета старейшин (ОТГ) как старейшина Туркменистана. Об этом 15 апреля сообщается на сайте организации.

В сентябре 2019 года в связи с празднованием 28-ой годовщины независимости Туркменистана, а также по просьбе граждан, Гурбангулы Бердымухамедов получил звание Почетный старейшина народа.

Секретариат ОТГ считает, что экс-президент еще больше обогатит потенциал Совета старейшин своей мудростью, опытом и знаниями, а также повысит авторитет Организации.

«Участие Бердымухамедова в Совете старейшин, являющемся совещательным органом Организации тюркских государств, придаст новый импульс вкладу Туркменистана в углубление многопланового сотрудничества в тюркском мире в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах», – говорится в информационном сообщении.

В ноябре 2021 года Туркменистан был принят в ОТГ в качестве наблюдателя.