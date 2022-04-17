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Управление железной дорогой Хайратон – Мазари-Шариф передадут от «Узбекистон темир йуллари» талибам, – СМИ

CentralAsia (UZ) -  По словам официальных лиц, управление железной дорогой Хайратон – Мазари-Шариф будет постепенно передано Управлению железных дорог Афганистана (ARA). Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на представителей новой афганской власти.

По словам источника издания, с управлением техническими делами железной дороги и транспортировкой товаров доходы правительства увеличатся. Передача технической деятельности перейдет от узбекской компании к афганскому правительству.

«Мы направили им заявление о том, что после 10 мая афганское правительство возьмет на себя сбор доходов от железной дороги», — сказал глава АРА Бахт Рахман Шарафат.

В настоящее время технической эксплуатацией железной дороги Хайратон – Мазари-Шариф занимается узбекская компания. Афганистан платит узбекской компании $18 млн в год.

Железная дорога Хайратон – Мазари-Шариф является одним из основных транзитных путей для афганских товаров. По имеющимся данным, правительство получает от железной дороги от 2,5 до 4 миллионов долларов дохода в месяц.

Торгово-инвестиционная палата Афганистана заявила, что железная дорога эффективно снижает расходы на перевозку товаров.

По словам трейдеров, по этой железной дороге из Китая, России и Средней Азии импортируется большое количество газа, продовольственных и строительных материалов.

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