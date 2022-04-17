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Белый дом выпустил для продажи коллекционные монеты с изображением Зеленского

CentralAsia (CA) -  Сувенирный интернет-магазин Белого дома начал продавать коллекционные монеты с изображением украинского президента Владимира Зеленского. Приобрести их на сайте американской администрации можно по 100$ за штуку.

На одной стороне монеты изображены президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский на фоне флагов двух стран, на второй — украинский лидер во время своего выступления в конгрессе США по видеосвязи 7 марта 2022 года.

Тираж монеты составляет 2,5 тыс. штук, к каждой из них прилагается сертификат подлинности и бархатный футляр.

«100% всей прибыли пойдут непосредственно американскому Красному Кресту для усилий по оказанию помощи Украине за их неустанные гуманитарные усилия по оказанию помощи украинскому народу», — говорится на сайте Белого дома.

В сувенирном магазине администрации президента США размещены десятки наименований товаров, в том числе монет, посвященных американским президентам, политикам, а также историческим и политическим событиям.

Так, в продаже есть монета, посвященная визиту экс-президента Дональда Трампа в Северную Корею, чашка с изображением экс-главы Госдепа Хиллари Клинтон и бейсболка с символикой президентской кампании Барака Обамы. Среди сувенирной продукции есть также одежда, в том числе детская, открытки, куклы в образе американских политиков, наборы пасхальных яиц и другие товары.

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