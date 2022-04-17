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Россия предложила обороняющим металлургический комбинат в Мариуполе сдаться

CentralAsia (CA) -  Большая часть Мариуполя находится под контролем российских войск, которые окружили город ещё 1 марта. Бои ведутся на подступах к заводу Азовсталь – комплексу промышленных зданий с подземными помещениями, ставшем последним очагом сопротивления украинских сил.

Ссылаясь на гуманитарные соображения, Россия предложила обороняющим металлургический комбинат сдаться, отметив, что "всем сложившим оружие гарантируется __сохранение жизни", передает Еuronews.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поддерживает связь с украинскими военными, заблокированными на заводе. Украинский президент также заявил, что «убийство защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией». Он также указал на исчезновения людей в городе.

На протяжении нескольких дней наблюдается активизация ракетных ударов на украинским городам.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит в воздухе украинский военно-транспортный самолёт, доставлявший крупную партию вооружения, поставленного Украине западными странами.

Вице-премьер министр Украины Ирина Верещук сообщила о закрытии гуманитарного коридора в Луганской области, из-за массовых обстрелов и взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в Лисичанске.

В Киевской области продолжается сбор доказательств военных преступлений при участии международных экспертов.

Президент Зеленский ранее заявил, что «чем больше будет Бородянок, тем сложнее будет» вести переговоры с Москвой.

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