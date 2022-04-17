МИД Украины не исключил политического решения по куму Путина Медведчуку

CentralAsia (CA) - Украинские власти не исключают принятия решений на политическом уровне по вопросу задержанного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Его [Медведчука] будущее будет решаться как часть, с одной стороны, юридического процесса, а с другой стороны, политического процесса. Мы не исключаем никаких политических решений», — заявил Кулеба.

После этого главу украинского МИДа попросили пояснить, что он подразумевает под «политическими решениями». «Когда я упомянул о политических решениях, вы знаете, пресс-секретарь президента [России Владимира] Путина господин [Дмитрий] Песков заявил, что Россия не заинтересована в обмене господина Медведчука, но мы посмотрим, как будет развиваться ситуация», — сказал он.

При этом Кулеба не стал отвечать на вопросы, оказывала ли помощь Киеву американская разведка в задержании Медведчука и в чем именно его вина.

О задержании Медведчука украинские власти сообщили 12 апреля. После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять политика на пленных украинцев. Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что депутат не является гражданином России и не имеет никакого отношения к военной операции на Украине. 16 апреля Зеленский вновь заявил о готовности обменять Медведчука на украинских военных «или что может предложить Россия».

Супруга Медведчука Оксана Марченко после его задержания записала видеообращение к президенту Украины с просьбой освободить мужа. Она также обратилась к президенту России Владимиру Путину и заявила, что Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию России.

Виктор Медведчук — кум Путина, российский президент является крестным отцом дочери украинского политика. На родине Медведчука обвиняют в совершении нескольких преступлений, по статье о госизмене ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. С мая 2021 года он находился под домашним арестом, но в феврале 2022-го МВД Украины сообщило о его побеге. По словам Зеленского, он планировал покинуть страну. 16 апреля суд арестовал политика без возможности выйти под залог.