Украинские военные в Мариуполе отказались сдаться на предложение Минобороны России

CentralAsia (CA) - Украинские военные в Мариуполе, которым Минобороны России предложило сложить оружие, отказались сдаваться. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские военные совместно с бойцами Донецкой народной республики (ДНР) ведут бои у завода имени Ильича и у завода «Азовсталь». Как сообщает корреспондент, на 12 часов по московскому времени вооруженные формирования на территории заводов продолжали сопротивляться.

«Ситуация на передовой напряженная. Но стабильно идем вперед. Уже заходим в "Азовсталь". "Ильич" (металлургический завод имени Ильича. — Прим. ред.) практически наш. <...> Какое перемирие? О чем говорить? Они нашу инициативу проигнорировали и получили ответ», — передает агентство слова командира подразделения ДНР с позывным «Хохол».

Вооруженные силы (ВС) России призывали украинских военных и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 06:00 по московскому времени воскресенья, 17 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие.