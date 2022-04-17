Минсельхоз Казахстана вводит ограничение на экспорт зерна и муки

CentralAsia (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана вводит ограничение на экспорт зерна и муки. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Приказом министра сельского хозяйства Казахстана от 16 апреля 2022 года "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" вводится квотирование на экспорт пшеницы и муки. Приказ направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции.

После введения в действие приказа до 15 июня 2022 года экспорт пшеницы и муки будет осуществляться строго в рамках утвержденных объемов квот:

- на пшеницу и меслин - 1 миллион тонн;

- на муку пшеничную или пшенично-ржаную - 300 тысяч тонн.

При этом к распределению квоты на вывоз пшеницы допускаются заявители, в обязательном порядке реализовавшие НК "Продкорпорация" 10 процентов от заявленного к вывозу объема по фиксированной цене (фиксированная цена и качественные показатели пшеницы, список и адреса хлебоприемных предприятий, на которые будет поставляться пшеница мягкая, будет опубликован на официальном сайте Министерства после введения в действие приказа).

"Вместе с тем сообщаем, что товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - добавили в ведомстве.

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