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Владимир Зеленский заявил о готовности Украины сражаться с Россией «и 10 лет»

CentralAsia (KZ) -  Украина способна сражаться с Российской Федерацией «и 10 лет». Об этом в воскресенье, 17 апреля, в интервью СNN заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы можем сражаться с Россией десять лет, чтобы забрать свое. Мы можем пойти по этому пути...Мы не можем отдать нашу территорию, но если мы должны найти какой-то диалог с Россией, если они способны на него, то мы готовы», — сказал Зеленский, комментируя ход переговоров с Москвой.

По его словам, переговоры могут проводиться «не на основании российского ультиматума» и чем быстрее завершатся переговоры, тем меньше погибнет людей.

При этом он призвал Запад нарастить поставки вооружения Киеву.

Накануне Зеленский сообщил, что Киев готов обсуждать с Москвой отказ украинской стороны от вступления в Североатлантический альянс и вопрос статуса Крыма только после прекращения российской спецоперации.

По словам президента Украины, стороны расходятся в понимании шагов к обсуждению определенных вопросов. Москва в первую очередь хочет добиться принятия нейтрального статуса территорий, а затем будет отводить войска. Позиция Украины же диаметральная, добавил он.

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