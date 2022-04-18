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МИД Монголии официально опроверг заявление российского сенатора Косачева

CentralAsia (MNG) -  Российский сенатор Косачев: США перенесет свои биолаборатории с Украины в Монголию.

«Всего американцы работают примерно в трех десятках государств, количество лабораторий разнится. На Украине их 30. Вот только что появилась информация, что американцы вступили после начала спецоперации в контакт с Монголией и собираются там ставить лаборатории. Есть серьезные основания полагать, что это будут те самые лаборатории, которые они свернули на Украине. Им важно по-прежнему оставаться вплотную к России», — сказал Косачев в интервью LIFE.

Однако МИД Монголии официально опроверг заявление российского сенатора Косачева о переносе американских секретных биологических лабораторий из Украины в Монголию и считает их необоснованными.

В заявлении ведомства Монголии говорится: «В последние время, некоторые высокопоставленные ??российские чиновники сообщили в СМИ, что «с начала российской военной операции на Украине США говорили о создании биологической лаборатории в Монголии». Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности, безосновательна и ложна». В след заявлении некоторые члены парламента Монголии, в том числе депутат Великого Государственного Хурала, Доржханд Тогмид потребовал вице-спикера Совета Федерации РФ публично извиниться перед монгольским народом.

Он написал на своей странице твиттера: «Mongolian MOFA has issued a statement declaring that claims made by the Senator of the Russian Federation Konstantin #Kosachev that the US plan to create biological laboratories in Mongolia are unfounded allegations.

We urge #Kosachev to formally apologize to the people of MNG». - («МИД Монголии опубликовало заявление, в котором говорится, что утверждения сенатора ??РФ Косачева о том, что США планируют создать биологические лаборатории в Монголии, являются необоснованными.

Мы призываем Косачева официально извиниться перед народом Монголии, Т.Доржханд»).

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