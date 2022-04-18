Чингисхан, правитель, который лелеял дипломатию и торговлю. Видео

CentralAsia (MNG) - Новый документальный фильм рассказывает о реформах вождя XII века, объединившего Монголию.

Легендарный монгольский завоеватель Чингисхан установил рамки дипломатической неприкосновенности для послов и дипломатов, говорится в новом фильме о Монголии.

«Эхо Империи: за пределами Чингисхана» Роберта Х. Либермана из Корнельского университета представляет широкий обзор Монголии, охватывающий ее историю и нынешнее положение, и обнаруживает, что страна, которая становится все более важной в нынешнем мировом сценарии, объединилась вокруг память о Чингисхане и его новаторских начинаниях.

«Обычно то, как они объявляли войну друг другу, заключалось в том, чтобы убить посла, это было началом. Но Чингисхан сказал: нет, каждого посла нужно защищать ценой своей жизни. Так, он создал станцию дипломатической неприкосновенности. Он создал международную торговлю и международное право, и для меня это два величайших достижения Чингисхана», — говорит Джек Уэзерфорд, автор книги «Чингисхан и создание современного мира», цитируемой по фильму.

Чингисхан родился во времена перемен в 1162 году (год его рождения оспаривается) и был воспитан матерью Өэлун после того, как его отец Есугэй был отравлен соперниками. Монголы руководствовались племенным обычаем совершать набеги на соседние районы в поисках товаров и женщин. На своем личном опыте Чингисхан понял, что обычаи должны измениться, и провел ряд социальных реформ среди монголов.

В фильме г-на Либермана утверждается, что одной из первых общин, добровольно пришедших к Чингисхану за освобождением, были уйгуры. Это было началом формирования империи, состоящей из народов, угнетаемых другими правителями. Таким образом, империя Чингисхана простиралась от Монголии до границ Восточной Европы на западе и охватывала Среднюю Азию, Иран и часть современной Турции.

«Наконец в 1206 году он был готов провозгласить нацию, свою собственную нацию и назвал их монголами. Теперь, когда у него появились новые подданные, не принадлежащие к племени, ему понадобился новый закон для их защиты. Так появился закон религиозной свободы. Он имел право читать в каждой деревне, в каждом городе и в каждой общине. Каждый человек имел право выбирать религию по своему выбору», — говорит г-н Уэзерфорд в фильме.

В контексте подъема Китая и агрессивного утверждения России роль Монголии становится важной с геополитической точки зрения. В фильме подробно рассматриваются внутренние споры страны о национальной идентичности, культуре и международных связях, простирающиеся от Советского Союза до современной России, Китая и Запада. Монголия была известна как Монгольская Народная Республика с 1924 года до конца холодной войны, когда распался Советский Союз, что уменьшило влияние Москвы на культуру, политику и общество Монголии.

Фильм г-на Либермана напоминает зрителям, что в коммунистическую эпоху имя Чингисхана было табу, и людям не разрешалось помнить о нем. Но многие комментаторы, цитируемые в документальном фильме, говорят, что Чингисхан действительно был правителем, который объединил Монголию и дал миру некоторые из устойчивых коммерческих и юридических достижений.

«Эхо Империи: за пределами Чингисхана» освещает проблемы, с которыми в настоящее время сталкиваются древние кочевники Монголии, поскольку страна переживает стремительную урбанизацию, часто помещая кочевников в центр культурного водоворота, где их пастырская жизнь, которая вращалась вокруг «гэров». (монгольские палатки) и домашний скот, придется иметь дело с современными требованиями, такими как устойчивое использование энергии, утилизация отходов и забота об изменении климата.

автор: Каллол Бхаттачерджи

перевод с английского: Татар С.Майдар

источник: The Hindu

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