Modern Diplomacy: Монголия открыта для бизнеса

CentralAsia (MNG) - Последние два года оказались непростым временем для стран и граждан по всему миру. С начала 2021 года под руководством премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай Монголия объединилась и эффективно справилась с пандемией Covid-19.

Это позволило свести к минимуму распространение вируса из-за пределов страны. Кроме того, программа вакцинации оказалась очень успешной: 96% населения получили одну дозу, 92% полностью вакцинированы, и более половины уже получили бустерную дозу. Благодаря этим впечатляющим показателям Монголия стала безопасной, защищенной и теперь открыта с минимальными ограничениями.

В результате подхода Covid-19 Монголия снова открыта для бизнеса, прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и туризма. Новая политика восстановления позволит успешно перейти от пандемии Covid-19 к постпандемическому восстановлению, а также позволит выполнить Видение 2050. Эта политика представляет собой дорожную карту для индустриализации, более высокого роста валового внутреннего продукта (ВВП) и либерализации. Являясь частью «Видения 2050», это устойчивый и долгосрочный план, который обеспечит культурное и экономическое будущее Монголии, создав новые возможности для ее людей и сообществ.

За последние 20 лет ожидаемая продолжительность жизни подскочила с 62,2 до 70,33 лет. Аналогичным образом, валовой внутренний продукт на душу населения вырос почти на 400%. Монголия находится на пути к тому, чтобы стать ведущей азиатской страной менее чем за 30 лет. Стратегия «Видения 2050», которая начинается с Новой политики восстановления, будет способствовать социальному развитию за счет расширения яркой культурной и художественной жизни, повышения качества жизни и экономического роста.

Это обеспечит равенство возможностей, солидарность и участие всех монголов. Видение состоит из девяти основных целей и 50 конкретных задач с ожидаемыми результатами для каждого из 10-летних этапов реализации. К 2050 году будет устойчивый экономический рост, улучшенное качество жизни, разумное и устойчивое управление, а также преобладающий и процветающий средний класс.

Повышение качества жизни — одна из основных целей «Видения-2050». Руководству страны важно иметь возможность обеспечить граждан чистой водой, продуктами питания, технологическими инновациями, доступным жильем, качественным образованием, доступной и эффективной системой здравоохранения. Правительство будет достигать этих целей за счет улучшения государственных услуг и обеспечения их доступности для всех, а также создания сбалансированной устойчивой экономики и рынка труда.

Ожидается, что с новой политикой восстановления в течение 10 лет национальный доход на душу населения удвоится, сохранится средний рост на уровне 6% в долгосрочной перспективе и участие в рабочей силе до 65%. Для этого к 2030 году правительство планирует потратить 120-150 триллионов монгольских тугриков (около 40-50 миллиардов долларов США).

Новая политика восстановления состоит из шести столпов, направленных на решение следующих ключевых экономических проблем: приграничные порты, энергетика, индустриализация, развитие городов и сельских районов, «зеленое» развитие и эффективность государства. Поэтому власти полностью соединит пограничные порты железной дорогой и новыми дорогами, улучшит управление воздушным пространством и воздушными путями Монголии, чтобы увеличить количество транзитных рейсов, и создадут транспортно-экспедиторский узел. Таким образом, в среднесрочной перспективе предполагается трехкратное увеличение пропускной способности приграничных портов и удвоение национальной железнодорожной сети.

Источники энергии также удвоятся в этот период времени; будут получены новые для укрепления существующего энергетического сектора, расширения при создании новых сетей передачи и распределения и развития объектов возобновляемой энергии. Все это с целью, чтобы станции хранения ресурсов и водные объекты были построены для обеспечения стабильной и надежной интегрированной энергетической системы. Более того, это позволит поднять экономику, создать рабочие места, обеспечить надежное энергоснабжение и стать более устойчивым.

Для дальнейшего роста Монголия превратится из поставщика сырья в промышленно развитое государство, чтобы увеличить экспорт и удовлетворить потребности внутреннего развития. Это будет включать развитие тяжелой промышленности с добавленной стоимостью, цифровизацию, передовые технологии и увеличение объема новых услуг, продуктов и производства. Также они представят блокчейн, искусственный интеллект и другие передовые технологии.

Правительство Монголии привержено делу улучшения инфраструктуры и качества жизни по всей стране. Столица Улан-Батор в настоящее время слишком густонаселена. Составляя всего 0,3% территории Монголии, город представляет почти половину населения. В рамках задач по восстановлению городов и сельских районов они уменьшат заторы на дорогах, улучшат общественный транспорт и активизируют развитие новых жилых районов, городов-спутников и свободных экономических зон. Соответственно, они будут реализовывать и региональную политику экономического развития. Следовательно, это позволяет разгрузить Улан-Батор, более эффективно управлять столицей и распределять богатство и ресурсы, которые в настоящее время сосредоточены там.

Более того, они привержены усилиям по обеспечению устойчивого развития и делают все возможное для соблюдения Парижского соглашения по климату. Власти будут усиливать защиту окружающей среды, совершенствуя и развивая новые возобновляемые технологии в соответствии с новыми мировыми тенденциями. Кроме того, планируется работать с общественными инициативами, предприятиями и организациями для эффективного запуска национального движения «Миллиард деревьев», которое поможет восстановить сильно деградировавшие и заброшенные территории.

Кроме того, в рамках реализации других элементов Новой политики восстановления будут созданы экологически безопасные заводы по переработке отходов, охрана водных ресурсов, а также сохранение и обеспечение национальных традиций защиты окружающей среды.

Чтобы решить проблему эффективности государства, они воспроизведут Политику нового поворота 1932 года. Это будет достигнуто за счет определения оптимальной структуры правительства, оцифровки, укрепления системы правосудия и передачи контроля над государственными предприятиями обществу.

Правительство Монголии будет и впредь неуклонно обеспечивать полное соблюдение прав человека, справедливое правосудие и страну, свободную от коррупции. Это важнейшая составляющая успеха страны и достижения международных стандартов.

Хотя очень важно поддерживать хорошие отношения с соседними странами, они готовы и рады принять новые и углубляющиеся торговые партнерства и ПИИ. На ежегодном монгольском экономическом форуме они приветствовали заинтересованные стороны со всего мира, приняв участие в первом форуме после пандемии и отметив свое видение и новое восстановление.

На мероприятии выступили премьер-министр Оюун-Эрдэнэ, президент Хурэлсух, а также министры департаментов и заинтересованные стороны, включая г-на Марчелло Эстевана из Всемирного банка и Майкла Макаду из Boston Consulting Group.

На прошлой неделе директора и генеральные директора смогли увидеть прогресс, достигнутый Монголией на данный момент, то, как она будет продолжать развиваться, и избыток возможностей, имеющихся в этой многообещающей стране, на сессиях, посвященных различным целям восстановления. Чтобы упростить ведение бизнеса и привлечь иностранные инвестиции в Монголию, особенно в известную горнодобывающую промышленность, они оцифруют процесс выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых, увеличат количество лицензий и снизят затраты на добычу открытым способом в рамках Новой политики восстановления. Основные статьи экспорта страны включают полезные ископаемые, такие как медь и золото, а также сельскохозяйственную продукцию, включая кашемир. В этих секторах также есть много возможностей, например, в растущей устойчивой кашемировой промышленности.

Монголия является домом для богатой культурной истории и наследия. Крайне важно, чтобы, продолжая развиваться и открываясь для иностранных инвестиций и туризма, они оставались верными своей идентичности с общими национальными ценностями. Именно ее глубокая история и культура, а также захватывающие дух пейзажи и теплые люди должны сделать Монголию такой привлекательной для всего мира.

Это национальное государство — гостеприимное место с безграничным потенциалом и возможностями. Ожидается, что с «Видением 2050» и «Новой политикой восстановления» вместе со всем миром будет раскрыт весь потенциал Монголии. Точно так же наблюдайте, как страна Монголия и ее народ продолжают расти, особенно при премьер-министре Оюун-Эрдэнэ. Сообщение короткое и приятное: после двух лет глобальной пандемии Монголия открыта для бизнеса.

источник: Modern Diplomacy

перевод с английского: Татар С.Майдар

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