Что такое блокчейн Cocos, который интегрирует игровую среду?

CentralAsia (MNG) - Cocos Blockchain Expedition — Cocos-BCX нацелена на создание полнофункционального решения для развития игр, игровых экономик, с использованием технологии блокчейн.

Нативным токеном блокчейна Cocos-BCX является коин Cocos, которая используется для консенсуса и управления блокчейном.

CocosChain — это общедоступный блокчейн, использующий версию механизма согласованного делегирования доказательства доли («DPoS»), где все активные инвесторы имеют одинаковую вероятность генерации запланированного блока для обеспечения согласованности и справедливости. В рамках проекта был создан NHAS-1808, собственный стандарт токенов для заменяемых и не заменяемых цифровых активов.

Основные характеристики и особенности.

CocosChain с такими функциями, как ориентированная на игру структура данных, многоцепочечная совместимость, разделение контрактов на активы, использование легких узлов и многое другое.

Интегрированная среда выполнения для игр с мультисистемной совместимостью и совместимостью блокчейнов.

Обменный шлюз, поддерживающий кросс-цепные транзакции для однородных и неоднородных активов.

Надежный механизм проверки с динамическим шифрованием, скрытыми переменными процесса и аутентификацией среды.

Cocos-BCX и Метаверс

Cocos-BCX создает среду разработки с учетом игрового опыта и игровых экономик. Разработчики игр могут легко перенести обычные игры в блокчейн без необходимости изучать языки программирования. Разработчики могут также использовать функции и компоненты, предоставляемые Cocos-BCX или сторонними командами, для создания инфраструктур игровых экономик, таких как биржи с нефиксируемыми токенами (NFT), ломбарды и банки. Cocos-BCX стремится сделать больше игр доступными для игроков и позволить игрокам эффективно управлять своими виртуальными активами.

Cocos-BCX позволяет осуществлять обмен активами между цепями и между доменами, предоставляя совместимые со многими цепочками стандарты активов и шлюзы между доменами. Разработчики будут иметь возможность развертывать игры на блокчейнах, которые лучше всего способствуют их внутриигровой экономике и делают их активы универсальными для переноса. Пользователи также могут извлечь выгоду из свободы перемещения активов по различным цепочкам, которые наилучшим образом служат их целям, таким как торговля и хранение.

Игры и продукты Cocos-BCX

Игровые шаблоны

Команда Cocos-BCX выпустила игры, разработанные как сторонними разработчиками, так и самой командой в качестве шаблонов, чтобы помочь разработчикам лучше понять разработку игр на Cocos-BCX. SnakeJoy и CocosShooter - два таких примера игр.

SnakeJoy - это игра-слайдер, разработанная сторонней командой разработчиков TeamJoy на Cocos-BCX. Пользователи управляют змеей, чтобы есть шарики (жетоны с примесями или без них) и соревноваться с другими игроками. Игра служит примером для внутриигровой экономики и использования привязанных производных токенов в конкурентных играх для досуга.

CocosShooter - это игра-стрелялка, разработанная командой Cocos-BCX. Пользователи управляют истребителем, чтобы уничтожать вражеские самолеты и собирать очки (жетоны) и предметы (не-жетоны). Полученные товары могут храниться и продаваться среди пользователей, через приложения или блокчейны в соответствии с NHAS-1808. Игра служит демонстрацией генерации, хранения и передачи токенов NHAS-1808.

Интегрированная среда разработки - Cocos Creator

Cocos Creator предлагает пакет инструментов для разработки игр и рабочего процесса, включая игровой движок, управление ресурсами, редактирование сцены, предварительный просмотр игры, отладку и публикацию игры. Основные функции Cocos Creator включают в себя:

Система пользовательского интерфейса, которая поддерживает адаптацию Smart Canvas

Анимационная система, поддерживающая предварительный просмотр траектории анимации и редактирование сложных кривых

Свойства данных могут быть легко скорректированы в редакторе и объявлены в скрипте

Смарт-контракты

Разработчики игр могут использовать Lua и jаvascript для программирования контрактов Cocos-BCX и сэкономить на переходе на языки программирования блокчейн. Система контрактов позволяет обновлять контракты, помогая разработчикам обновлять содержимое своих игр.

Где можем получить токены Cocos?

Токены Cocos торгуются на iDax, Binance и Kucoin.

источник: krypto.mn

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