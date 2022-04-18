Вьетнамка тренировалась в Монголии чтобы завоевать медаль на соревнованиях

Дзюдоистка Нгуен Тхи Тхань Туи

CentralAsia (MNG) - Дзюдоистка Нгуен Тхи Тхань Туи использовала каждую минуту, чтобы отточить свои навыки и достичь максимальной физической формы на недавнем тренировочном курсе в Монголии.

Мероприятие было частью последней подготовки для нее и ее товарищей по команде перед участием в 31-х Играх Юго-Восточной Азии, где Туи будет стремиться вернуть себе титул в женской категории дзюдо до 52 кг.

«Мои товарищи по команде и я готовимся к Играм изо всех сил. Мы совершенствуем свое телосложение и отрабатываем наши сильнейшие броски, чтобы с уверенностью встретиться с сильными соперниками в Ханое в мае этого года», — сказала она.

Туи родилась в 1993 году и выросла в южной провинции Травинь, но в 2013 году она подписала контракт на участие в соревнованиях за северную провинцию Ниньбинь. На сегодняшний день она является одной из самых успешных спортсменок в провинции.

«Родители записали меня в секцию дзюдо, надеясь, что спорт поможет укрепить мое здоровье. Мы никогда не думали, что это будет мой первый шаг к тому, чтобы стать профессионалом», — сказала Туи. «Я получаю сильную поддержку от своей семьи. Мои родители сопровождают меня почти на все турниры, а мой старший брат, судья по дзюдо, тоже мне очень помогает», — сказала она.

За 18 лет занятий дзюдо Туи была представителей Вьетнама на многих международных соревнованиях и добилась замечательных результатов. Но ее первая золотая медаль на Играх Юго-Восточной Азии (ЮВА) 2015 года и участие в Олимпийских играх в Токио — самые запоминающиеся. Несмотря на то, что Туи была действующей чемпионкой АСЕАН, не ожидалось, что она добьется лучшего результата на своих первых Играх в Юго-Восточной Азии после того, как все ее старшие товарищи по команде потерпели неудачу. Но она поразила своих тренеров от удивления до шока, когда вышла прямо в финал и взяла золото с небольшими трудностями.

Это стало поворотным моментом в карьере Туи, и с тех пор она является опорой Вьетнама на международных соревнованиях.

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