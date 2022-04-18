Монгольские вооруженные силы начнут производить боеприпасы в июне следующего года для собственных нужд

CentralAsia (MNG) - Министр обороны Г.Сайханбаяр выступил с заявлением в связи с окончательным утверждением Закона о военной разведке парламентом страны.
«Семь лет назад Управление военной разведки, входившее в состав Гегерального штаба ВС, было передано Центральному разведывательному управлению. Поправки в закон исправят этот перекос и установят в основной структуре Минобороны новое Управление военной разведки», — сказал Г.Сайханбаяр.
Ранее министр обороны заявил, что оборонный сектор будет производить боеприпасы и огнестрельное оружие.
Он уточнил: «Контракт на фабрику боеприпасов подписан. В этом году завершится реконструкция здания фабрики. Также заказываем оборудование. В этом году будет выполнено 40 процентов запланированных работ.
К 30 июня следующего года Монголия и монгольские ВС приступят к производству боеприпасов для собственных нужд».