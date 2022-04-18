Монголия обсуждает IT-зону с низкими налогами, поскольку она стремится стать пространством технологических инноваций

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии работает над законом, который позволит иностранным гражданам регистрировать технологические компании и претендовать на налоговые льготы или скидки в стране, которую высокопоставленный IT-чиновник назвала малоизвестной «скрытой жемчужиной» Азии.

Законопроект будет представлен в парламент в следующем месяце и должен вступить в силу примерно в сентябре, сообщила 2 апреля The Straits Times г-жа Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, глава Управления связи и информационных технологий Монголии.

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