Монголия обсуждает IT-зону с низкими налогами, поскольку она стремится стать пространством технологических инноваций

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл
CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии работает над законом, который позволит иностранным гражданам регистрировать технологические компании и претендовать на налоговые льготы или скидки в стране, которую высокопоставленный IT-чиновник назвала малоизвестной «скрытой жемчужиной» Азии.
Законопроект будет представлен в парламент в следующем месяце и должен вступить в силу примерно в сентябре, сообщила 2 апреля The Straits Times г-жа Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, глава Управления связи и информационных технологий Монголии.
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