CentralAsia (MNG) - Команда АО «Эрдэнэс Оюу-Толгой» посетила подземный рудник Resolution Copper в Аризоне, США, 2 апреля и обменялась мнениями и опытом с руководством рудника.

Rio Tinto владеет 55 процентами рудника Resolution Copper, что само по себе может составлять 25 процентов медной промышленности США.

Resolution Copper (RCM) является совместным предприятием, принадлежащим Rio Tinto и BHP, созданным для разработки и эксплуатации подземного медного рудника недалеко от Верхнего, штат Аризона, США. Проект нацелен на глубоко залегающее медно-порфировое месторождение, расположенное под ныне недействующим рудником Magma. Rio Tinto сообщила о предполагаемых ресурсах в 1,624 миллиарда тонн, содержащих 1,47 процента меди и 0,037 процента молибдена на глубинах, превышающих 1300 метров (0,81 мили). Рудник Resolution Copper является одним из крупнейших ресурсов меди в Северной Америке.

Что касается Монголии, то премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ и генеральный директор Rio Tinto Якоб Стаушолм объявили 25 января, что они произвели первый взрыв на подземном руднике Оюу-Толгой.

«В связи с этим событием ознакомиться с этими крупнейшими шахтами мира, в том числе с десятилетней и вековой историей, изучить их опыт и учиться на их ошибках, обеспечить выполнение в полном объеме решения Великого Государственного Хурала «О меры по повышению эффективности Монголии от Ою Толгой» и экономии времени и денег», — сказал Н. Цэрэнбат, генеральный директор АО «Эрдэнэс Оюу-Толгой».

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